Lyon rejeita proposta de 35 milhões de euros do Arsenal por Lacazette

O Lyon revelou nesta terça-feira, através de um comunicado oficial, ter recusado uma proposta de 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 126,7 milhões) do Arsenal, da Inglaterra, pelo atacante Alexandre Lacazette. "É insubstituível e um dos principais líderes" da equipe dirigida pelo treinador Bruno Genesio, afirmou o clube francês.

Lacazette, de 25 anos, foi o artilheiro do Campeonato Francês na temporada 2014/2015, superando até mesmo o atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, com 27 gols anotados. Na última edição do torneio, ele manteve o faro de gols, tanto que marcou 21 vezes.

No comunicado em que revela ter rejeitado uma proposta do Arsenal por Lacazette, o Lyon explica que a informação publicada por um jornal francês de que a oferta do Arsenal foi de 48 milhões de euros (R$ 137,7 milhões) é falsa, mas confirma que a oferta de 35 milhões de euros existiu e foi rejeitada.

"O Lyon nega categoricamente ter recebido uma oferta de 48 milhões de euros do Arsenal pela transferência de Alexandre Lacazette como o Le Progrès afirmou em sua edição de hoje de manhã", afirma o Lyon. "A realidade é que o Arsenal fez uma oferta de 35 milhões de euros, o que o Lyon não respondeu por uma razão: o Lyon vai manter Alexandre Lacazette, que é insubstituível e um dos principais líderes do grupo de Bruno Genesio", acrescenta.

Lacazette iniciou a sua carreira no Lyon, único clube que defendeu durante toda a sua carreira. Com passagem pela seleção francesa, o jogador está sob contrato com o Lyon até 2019.