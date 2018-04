Lyon se classifica para Liga dos Campeões

O Lyon, que impôs uma vitória de 5 x 1 sobre o adversário no jogo de ida, encerrou o trabalho com classe, graças sobretudo aos três gols de Lisandro Lopez.

Onipresente e perfeito na finalização, o atacante argentino deu ao Lyon a vantagem de 3 x 0 após 40 minutos. Arrasados, alguns torcedores do Anderlecht começavam a deixar o estádio.

O Anderlecht ergueu um pouco a cabeça no começo do segundo tempo com um pênalti do argentino Matias Suarez, mas o time não tinha mais nada a defender exceto a honra.

O Lyon disputará a mais prestigiosa competição europeia pelo décimo ano consecutivo, ao lado dos compatriotas Bordeaux e Marseille.

Os clubes franceses conhecerão seus adversários na quinta-feira em sorteio realizado em Mônaco.

O Atlético de Madri também carimbou seu bilhete nesta terça-feira com uma vitória de 2 x 0 sobre o Panathinaïkos. O time madrilenho havia vencido os gregos por 3 x 2 na partida de ida na casa dos adversários.

(Reportagem de Patrick Vignal)