Lyon segue imbatível no Francês O Lyon venceu o Toulouse por 1 a 0, neste sábado, fora de casa, com gol de Govou, e manteve-se líder invicto no Campeonato Francês: são 11 vitórias e três empates, com 36 pontos. Mais cinco jogos serão disputados neste sábado pela competição, inclusive o do vice-líder Bordeaux, que tem 24 pontos e é comandado pelo técnico brasileiro Ricardo Gomes, contra o Nice.