Lyon só empata e dá chance ao Monaco O Monaco ganhou uma grande chance de ampliar sua vantagem na liderança do Campeonato Francês - com 39 pontos, a equipe joga neste domingo, contra o Strasbourg. Tudo porque o Lyon, que está em segundo lugar com 34 pontos, ficou no empate com o Bastia, por 0 a 0. Em outros jogos deste sábado: Paris Saint-Germain 2 x 1 Bordeaux, Auxerre 2 x 0 Lens, Guingamp 1 x 1 Nantes, Lille 1 x 1 Le Mans, Metz 1 x 1 Rennes, Sochaux 2 x 0 Ajaccio e Toulouse 1 x 1 Nice.