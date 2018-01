Lyon só empata em casa com o Lens O Lyon ficou no empate em 1 a 1 com o Lens, nesta quinta-feira, em Lyon, no encerramento da oitava rodada do Campeonato Francês. O time visitante abriu o placar com o zagueiro Coulibaly e os donos da casa, que têm quatro brasileiros no elenco (Juninho Pernambucano, Cris, Caçapa e Fred), empataram com Tiago. Com o resultado, o Lyon teve sua vantagem para o Paris Saint-Germain na liderança diminuída de quatro para dois pontos - 18 a 16, já que a equipe da capital francesa venceu o Lille, na quarta. O Lens está na quarta colocação, com 13 pontos.