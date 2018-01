Lyon só empata, mas amplia liderança Saint-Etienne e Lyon não passaram de um 0 a 0, em jogo disputado neste domingo, pela 19ª rodada do Campeonato Francês. Porém, o resultado não foi de todo mal para o líder Lyon, já que seus perseguidores Auxerre e Bordeaux perderam na rodada. Assim, o time dos brasileiros Caçapa, Cris, Juninho Pernambucano e Fred ampliou para oito pontos sua vantagem. Nantes e Monaco também empataram por 0 a 0 neste domingo. O primeiro é o 12.º, com 22 pontos. Já o segundo é o sexto, com 28.