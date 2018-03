Lyon supera PSG e é campeão da Copa da França

O Lyon dos brasileiros Juninho Pernambucano, Fred, Cris e Anderson conquistou neste sábado a Copa da França ao derrotar o Paris Sain-Germain por 1 a 0 na prorrogação, em partida no Stade de France. O único gol foi marcado aos 11 minutos da primeira etapa do tempo extra. O atacante Benzema cruzou da direita à área, a defesa não tirou e o meia Govou encheu o pé, chutando a bola sem chances para o goleiro Alonzo. A conquista de hoje é a segunda na temporada para o Lyon, que conquistou nada menos que o hepta do Campeonato Francês. Juninho Pernambucano e Fred foram titulares, enquanto Cris estava suspenso e Anderson, machucado. Este é o quarto título da Copa da França na história do time. Curiosamente, o PSG também tentava o segundo troféu nesta campanha, pois venceu a Copa da Liga Francesa. Se fosse campeão hoje, conquistaria o torneio pela oitava vez. A equipe de Paris, dos brasileiros Ceará, Souza e Everton Santos - este último não jogou hoje por estar machucado -, quer esquecer a temporada, pois quase foi rebaixado no Campeonato Francês. O time escapou da degola apenas na última rodada, terminando em 16.º lugar, após passar grande parte do torneio na zona de descenso. A vitória hoje serviria para acalmar os ânimos da torcida, que pede mudanças urgentes para que a equipe volte a ser aquela que já dominou o cenário do futebol francês.