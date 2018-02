Lyon tropeça em casa e apenas empata por 1 a 1 com o Nice O Lyon empatou em casa com o Nice por 1 a 1 e continua liderando com tranqüilidade o Campeonato Francês. O gol do time dos brasileiros Juninho Pernambucano, Fred, Cris e Cláudio Caçapa foi marcado pelo estreante Milan Baros, que veio do Aston Villa em troca envolvendo o centroavante norueguês John Carew. Com o empate, o atual pentacampeão do Campeonato Francês continua disparado na liderança com 51 pontos, mas segue sem vencer na competição. Nas últimas quatro partidas da competição, o time empatou e perdeu duas. A situação do Lyon ficou ainda mais sossegada com a derrota do Olympique de Marselha. O vice-líder do campeonato vinha de uma série de três vitórias consecutivas, mas perdeu para o Le Mans por 2 a 0, jogando fora de casa. Os gols foram marcados por Fanchone e Grafite. O gol do atacante brasileiro, de pênalti aos 37 minutos do segundo tempo, foi o seu quarto na competição.