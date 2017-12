Lyon vence a 10.ª partida na França O líder Lyon ganhou sua décima partida no Campeonato Francês desta temporada. Neste sábado, fez 2 a 1 no Auxerre e reforçou sua posição no topo da classificação da competição, agora com 36 pontos ganhos. A vantagem é de seis pontos sobre o Lille, que está na segunda posição e joga somente neste domingo, em casa, contra o Estrasburgo. Os gols do Lyon foram de Wiltord e Juninho Pernambucano, com Cheyrou descontando para o Auxerre. Os outros resultados deste sábado foram: Olympique de Marsella 3 x 1 Nantes; Bastia 2 x 0 Caen; Metz 2 x 2 Saint-Etienne; Rennes 3 x 1 Istres; Bordeaux 0 x 0 Ajaccio e Toulouse 0 x 0 Monaco.