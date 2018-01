Lyon vence com gol de Anderson A equipe do Lyon manteve a liderança do Campeonato Francês, ao derrotar nesta sexta-feira o Bourdeaux por 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado pelo atacante brasileiro Sonny Anderson. O Lyon lidera com 60 pontos, cinco à frente de Mônaco e Marselha, que dividem a vice-liderança. A rodada será completada neste sábado, com mais seis jogos: Troyes x Marsella, Mônaco x Bastia, Rennes x Montpellier, Nice x Auxerre, PSG x Lens e Estrasburgo x Nantes.