Lyon vence e ameaça o líder Lens Com um gol do atacante brasileiro Sonny Anderson, o Lyon ganhou por 3 a 1 do Troyes, neste sábado, e chegou aos 47 pontos no Campeonato Francês. A equipe está atrás apenas do líder Lens, que tem 51. Em outro jogo disputado nesta rodada, o Metz ficou no 0 a 0 com o Montpellier.