Lyon vence e assume a liderança Na abertura da 21ª rodada do Campeonato Francês, o Lyon ganhou em casa do Olympique por 1 a 0, nesta sexta-feira, e assumiu a liderança com 36 pontos, um a mais que o time de Marselha. O gol foi marcado pelo meia Pegguy Luyindula, aos 41 minutos do primeiro tempo. Jogos deste sábado: Rennes x Guingamp, Monaco x Bastia, Nice x Lille, Bordeaux x Montpellier, Ajaccio x Paris Saint-Germain, Lens x Sedan, Le Havre x Strasbourg e Auxerre x Troyes. A partida entre Nantes e Sochaux foi adiada porque neste sábado o Nantes enfrentará o Reims pela Copa da França.