Lyon vence e confirma o título francês O Lyon sacramentou a conquista do tricampeonato francês, ao derrotar o Lille por 3 a 0, neste domingo, na última rodada da temporada 2003/04. O Paris Saint-Germain ainda tinha uma chance matemática, mas praticamente impossível, de tirar o título do rival, mas nem a sua vitória sobre o Bastia, por 1 a 0, ajudou. Afinal, o Lyon, com a vitória deste domingo, chegou aos 79 pontos, enquanto o PSG ficou com 76. Nos outros jogos da última rodada: Olympique de Marselha 2 x 1 Guingamp, Nice 1 x 1 Auxerre, Nantes 3 x 1 Sochaux, Le Mans 3 x 0 Lens, Ajaccio 3 x 1 Metz, Rennes 4 x 0 Montpellier e Strasbourg 0 x 0 Toulouse.