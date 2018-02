Lyon vence e continua disparado na liderança do Francês O Lyon não teve dificuldades para vencer fora de casa o Saint Etienne por 3 a 1 pela abertura da 27.ª rodada do Campeonato Francês. Com a vitória, o time dos brasileiros Fred, Caçapa, Cris e Juninho Pernambucano chega a 61 pontos e continua disparado na liderança do campeonato com 16 pontos de vantagem sobre o Lens, que ocupa a segunda colocação. Os donos da casa continuam com 39 pontos e estão na sexta posição, perdendo assim a vaga para disputar a copa da Uefa. O pentacampeão francês não contou com Juninho Pernambucano. O jogador brasileiro foi poupado para o jogo da Liga dos Campeões contra a Roma. O primeiro gol da partida saiu aos 28 minutos do primeiro tempo. Källström aproveitou o rebote da zaga adversária para fazer 1 a 0 para o Lyon. Os visitantes ampliaram 10 minutos depois com Tiago. Em outro rebote dos anfitriões, o jogador português encobriu com categoria o goleiro Janot. No segundo tempo, o Lyon selou a vitória logo aos três minutos. Fred bateu falta na entrada da área e marcou um belo gol. Foi o estopim para a revolta dos torcedores do Saint Ettiene, que que partiram para cima dos torcedores do Lyon. A polícia jogou bombas de gás lacrimogêneo e os jogadores sentíramos efeitos. A partida ficou paralisada por 18 minutos. No retorno do jogo, os anfitriões voltaram com disposição e conseguiram marcar o gol de honra. Aos 34 minutos, o brasileiro Ilan deu um passe para Gomis, que descontou para os visitantes. Outros jogos deste sábado: Auxerre 1 x 0 Rennes, Lille 4 x 0 Troyes, Lorient 0 x 0 Nice, Monaco 0 x 0 Bordeaux, Nancy 1 x 1 Le Mans, Sedan 2 x 0 Paris Saint-Germain, Valenciennes 0 x 0 Toulouse. Atualizado às 17h58