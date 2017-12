Lyon vence e se aproxima do Lens O Lyon venceu o Lorient por 2 a 0 neste sábado pelo Campeonato Francês. Os gols foram marcados no segundo tempo, primeiro com o brasileiro Sonny Anderson e depois com Pegguy Luyindula. Com o resultado o Lyon mantém a segunda posição com 56 pontos, quatro a menos que o líder Lens, que empatou com o Sedan por 1 a 1. O Lorient está na lanterna empatado com o Metz com 28 pontos. Outros resultados: Guingamp 0 x 1 PSG Bastia 3 x 0 Montpellier Lille 2 x 3 Auxerre Metz 2 x 0 Sochaux Nantes 3 x 1 Rennes Troyes 2 x 0 Bordeaux