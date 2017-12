Lyon vence e vira líder na França O Lyon derrotou o Troyes por 2 a 0, neste sábado, e assumiu a liderança do Campeonato Francês, com 12 pontos - o mesmo que o Lens, que joga domingo contra o Lille. Em outra partida de destaque da 5ª rodada, o brasileiro Aloísio marcou um e Paris Saint-Germain ganhou do Rennes por 3 a 0. O PSG, de Ronaldinho Gaúcho, chegou aos 9 pontos. Mais seis jogos foram realizados neste sábado. O Bordeaux empatou com o Auxerre em 1 a 1, o Bastia derrotou o Olympique de Marselha por 1 a 0, o Guingamp venceu o Nantes também por 1 a 0, o Sedan fez 2 a 0 no Metz, o Lorient ganhou do Monaco por 2 a 0 e o Montpellier não saiu do 0 a 0 contra o Sochaux.