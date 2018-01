Lyon vence Lens e é campeão O Olympique de Lyon conquistou neste sábado pela primeira vez a Liga Francesa ao vencer o Lens por 3 a 1. O Lens com 64 pontos jogava pelo empate para conquistar o bicampeonato mas a vitória deixou o time do Lyon com dois pontos a mais no final da temporada. Os gols da equipe campeã foram marcados por Sidney Govou, Philippe Violeau e Pierre Laigle. Jacek Bak marcou para o Lens.