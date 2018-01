Lyon vence na busca pelo penta francês O Lyon, time recheado de jogadores brasileiros - jogaram os zagueiros Cris e Cláudio Caçapa -, estreou com vitória, neste domingo, na busca pelo pentacampeonato francês. Em Le Mans, no fechamento da primeira rodada, os atuais campeões bateram o time local por 2 a 1. Sem o meia Juninho Pernambucano, que só voltou de férias na semana passada, o Lyon abriu o placar com Sylvian Wiltord, aos 37 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Le Mans empatou com o brasileiro Túlio, aos 12, mas o atacante norueguês John Carew decretou a vitória para o Lyon um minuto depois.