Lyon vence Nantes e conta com tropeço do Monaco para assumir 2º lugar no Francês

O Lyon venceu o Nantes por 2 a 0 neste sábado, em casa, e assumiu a vice-liderança do Campeonato Francês, a três rodadas do término da competição. Vale lembrar que os dois primeiros colocados garantem vaga à fase de grupos da Liga dos Campeões.

O time assumiu o segundo lugar na tabela graças ao empate sem gols do Monaco com o Amiens também neste sábado. Com isso, o Lyon foi a 72 pontos e o Monaco ficou com 71, em terceiro, o que garante um lugar nos playoffs do principal torneio de clubes da Europa.

A situação do Monaco pode ficar ainda mais complicada neste domingo, pois o Olympique de Marselha está em quarto lugar com 69 pontos e visita o Angers. No mesmo dia, o campeão antecipado Paris Saint-Germain receberá o Guingamp.

A vitória do Lyon teve gols de Memphis Depay e Bertrand Traoré. Pelo time francês atuaram como titulares os brasileiros Marcelo, que é zagueiro, ex-Santos, e o lateral-direito Rafael, revelado pelo Fluminense.