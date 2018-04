Lyon vence o Stuttgart e continua vivo na Liga dos Campeões O Olympique Lyon manteve suas esperanças de passar à fase de mata-mata da Liga dos Campeões ao eliminar o Stuttgart com uma vitória em casa por 4 x 2, na quarta-feira. O Lyon, que perdera suas duas primeiras partidas, está em terceiro no grupo E, com 6 pontos em quatro jogos --apenas 1 atrás do vice-líder Rangers, que perdeu por 2 x 0 para o Barcelona. O Stuttgart ainda não pontuou na fase de grupos da Liga dos Campeões. O time francês chegou ao intervalo já vencendo por 3 x 1 --Hatem Ben Arfa marcou dois, Kim Kallstrom fez o outro, e Mario Gómez descontou para o time alemão. Aos 15 minutos do segundo tempo, Remy Vercoutre defendeu um pênalti batido por Thomas Hitzlsperger, e já nos descontos Juninho fechou o placar. (Por Bertrand Boucey)