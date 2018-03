Lyon vence PSG e fica perto do título Um gol do brasileiro Sonny Anderson no clássico contra o Paris Saint-Germain, time de Ronaldinho Gaúcho, deixou o Olympique Lyon próximo da conquista do bicampeonato francês. Com a vitória por 1 a 0, o time dos brasileiros Sonny Anderson, Edmilson, Juninho Pernambucano e Cláudio Caçapa abriu três pontos sobre o Monaco e cinco sobre o Olympique faltando apenas duas rodadas para o final do torneio. Com o gol de Sonny Anderson, aos 25 minutos do primeiro tempo, o Lyon chegou aos 67 pontos. O Mônaco, adversário direto na luta pelo título do campeonato francês, venceu o Montpellier por 3 a 1, e conseguiu por mais uma rodada alimentar sua esperança de chegar ao título. O Marselha, que no sábado perdeu fora de casa para o Sochaux (5º colocado, com 60 pontos) praticamente perdeu todas suas chances para conquistar o campeonato francês. Com a derrota, o time de Ronaldinho Gaúcho ficou na 9ª colocação e praticamente não tem mais chances de obter uma vagar para as competições interclubes da Europa. O fraco rendimento do PSG pode contribuir para a saída do brasileiro. Em entrevista ao jornal francês Le Parisien, o atacante disse que gostaria de jogar "grandes competições, e conquistar títulos". "Honestamente, não sei onde estarei jogando", disse Ronaldinho Gaúcho, sonhando em jogar na Espanha. "É o lugar onde você tem mais espaço. É a liga mais técnica." O brasileiro tem contrato com o PSG até 2006. Melhor - Pelo segundo ano consecutivo, o atacante português do Bordeaux, Pedro Pauleta, foi eleito o melhor jogador do campeonato francês. A eleição foi feita entre os próprios jogadores que disputam a primeira divisão francesa. O técnico do Sochaux, Guy Lacombe, foi escolhido como o melhor e Gregory Coupet, do Lyon, o melhor goleiro. classificação