Lyon vence Rennes pelo Francês, mas perde Benzema

O Olympique de Lyon venceu o Stade Rennes por 2 a 0 neste sábado e se manteve na liderança do Campeonato Francês. A equipe, no entanto, perdeu o atacante Karim Benzema, que saiu de campo contundido. Veja também: Classificação e jogos da rodada Benzema, artilheiro do campeonato com 11 gols, deixou o campo de maca no início do segundo tempo. O atacante de 19 anos deverá desfalcar o Lyon no jogo de terça-feira pela Liga dos Campeões contra o Barcelona, que o time francês precisa vencer para manter suas chances de se classificar à fase seguinte. Os gols do meio-campo brasileiro Juninho Pernambucano e do atacante francês Hatem Ben Arfa no primeiro tempo ajudaram ao Lyon a se recuperar da derrota por 2 a 1 em casa para o Olympique de Marselha, na rodada anterior. Agora, o time tem 34 pontos em 15 jogos. Juninho Pernambucano abriu o placar aos cinco minutos ao converter pênalti cometido em Benzema pelo zagueiro sueco Petter Hansson. Os replays da TV sugeriram que a falta foi cometida fora da área. Ben Harfa, de 20 anos, aumentou a vantagem aos 24 minutos com um belo gol, driblando os zagueiros do Rennes antes de superar o goleiro Simon Pouplin com um chute cruzado. O Rennes criou diversas chances no segundo tempo e esteve perto de marcar aos 16 minutos, quando o chute do atacante Sylvain Wiltord foi defendido pelo goleiro Remy Vercoutre, do Lyon.