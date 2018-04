Lyon vence segunda e Olympique empata pelo Francês

Jogando em Auxerre, o Lyon fez 2 a 0 ainda no primeiro tempo, com gols de Boumsong e Makoun. Na segunda etapa, o bósnio Pjanic ainda ampliou para os visitantes. Já o Olympique, que dependia de uma vitória para ficar na liderança do Francês, viu o Rennes abrir o placar com Leroy, de pênalti, aos 36 minutos de jogo, e só conseguiu o empate na segunda etapa, com o gol de Niang.

Com sete pontos, o Olympique tem ainda a mesma pontuação do Paris Saint-Germain, que, assim como o Lyon, também somou sua segunda vitória neste sábado. Fora de casa, diante do Valenciennes, o PSG venceu por 3 a 2. Já o Nancy, que tem seis pontos e tinha a chance de terminar a rodada na liderança, foi derrotado por 2 a 1 pelo Le Mans.

Ainda neste sábado na França, o Monaco recebeu o Lorient e venceu por 2 a 0. O placar se repetiu na vitória do Montpellier, recém-promovido à primeira divisão, sobre o Sochaux. O Boulogne, outra equipe que subiu na última temporada, surpreendeu o Saint-Étienne fora de casa e venceu por 1 a 0, provocando a terceira derrota da equipe anfitriã.