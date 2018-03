Lyon vence Sochaux com gols de brasileiros Com gols dos brasileiros Élber e Edmílson, o Lyon bateu o Sochaux por 2 a 1, neste sábado, e encostou na liderança do Campeonato Francês. Com a vitória, a equipe somou 57 pontos e está apenas um ponto atrás do líder Monaco, que neste domingo enfrenta o Auxerre. O PSG ganhou do Le Mans por 1 a 0 e segue em terceiro na tabela, com 54. Nos demais jogos, o Lille derrotou o Ajaccio por 3 a 0, o Guingamp superou o Montpellier por 4 a 3, o Nice venceu o Rennes por 3 a 1, enquanto o Lens empatou sem gols diante do Bastia e o Nantes empatou com o Metz por 2 a 2.