Lyon volta a vencer pelo Francês com gol do atacante Fred Depois de empatar sem gols nas duas últimas rodadas do Campeonato Francês, o Lyon, que conquistou o hexacampeonato na semana passada, voltou a vencer. O time dos brasileiros Caçapa, Cris, Juninho Pernambucano e Fred ganhou, em casa, neste sábado, do Le Mans por 2 a 1. O ex-atacante do Cruzeiro Fred abriu o placar para os anfitriões aos 39 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, outro brasileiro, Grafite marcou e empatou a partida aos 20 minutos. Quatro minutos depois Malouda fez o gol da vitória do Lyon, que soma agora 74 pontos na competição. O Le Mans segue com 43 e está na 13.ª colocação. Em outro jogo deste sábado o Paris Saint-Germain praticamente escapou do rebaixamento ao vencer o Toulouse, fora de casa, por 3 x 1. O time visitante subiu para o 14.º lugar na tabela, com 41 pontos e está a nove da zona de rebaixamento. O Toulouse, quarto colocado com 52 pontos, sofreu um baque em suas chances de classificação para a próxima Liga dos Campeões. O atacante Fode Mansare abriu o placar para os anfitriões ao passar por cinco marcadores e chutar cruzado. Os visitantes empataram com o atacante Peguy Luyindula e viraram aos 44 com um gol de Edouard Cissé. No segundo tempo, Jerome Rothen ampliou e definiu a vitória do time de Paris. Outros jogos deste sábado:Nice 0 x 0 Auxerre, Lille 0 x 1 Nancy, Troyes 3 x 2 Sedan, Lorient 0 x 0 Saint-Etienne, Nantes 0 x 2 Rennes, Valenciennes 2 x 2 Monaco.