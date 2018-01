Má fase de Dida não abala confiança Parreira As recentes falhas de Dida não preocupam Carlos Alberto Parreira. O técnico reafirmou nesta segunda-feira sua confiança no goleiro titular da seleção brasileira, que levou um frango no empate do Milan com a Sampdoria, por 1 a 1, domingo, pelo Campeonato Italiano. E garantiu que conta com ele para a Copa do Mundo da Alemanha, de 9 de junho a 9 julho. ?Não me preocupa a fase atual do Dida. É evidente que se a coisa ficar até a Copa do Mundo... Mas eu o conheço e sei que é um profissional de muita experiência e dedicado?, disse Parreira, ressaltando sua confiança no goleiro. ?Em Copa vale a experiência do profissional e eu trabalhei com o Dida no Corinthians e sei como se prepara, treina. Um goleiro está sujeito a ter momentos bons e ruins.? O problema é que, apesar da confiança de Parreira, Dida sofre forte concorrência. Goleiro da seleção na conquista do penta, Marcos começou muito bem a temporada, no invicto Palmeiras. E Júlio César faz boa campanha no gol da Inter de Milão. Além disso, Gomes, do PSV Eindhoven, e Rogério Ceni, do São Paulo, esperam uma chance. E a fase de Dida não é realmente das melhores. A imprensa italiana tem criticado muito o goleiro brasileiro, assim como os torcedores do Milan. Mas Dida também conta com a confiança do técnico do time italiano, Carlo Ancelotti, que garantiu sua continuidade no time titular. ?Consideramos estes erros apenas episódios e certamente não determinados por incapacidade técnica. É um grande goleiro, um dos melhores do mundo por aquilo que fez e que continuará a fazer no Milan?, avisou.