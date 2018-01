Má fase de Robinho preocupa o Santos O atacante Robinho foi substituído no jogo contra o Guarani, no último sábado, o que já está se tornando rotina. O que está acontecendo com a jovem estrela do Santos? A resposta é do técnico Emerson Leão. "Ele fez um futebol mágico ano passado e agora está bem abaixo daquilo que conseguiu, o que é normal, pela sua ascensão, pela sua postura e pelo fato de estar sendo muito requisitado". Mas Leão também acha que essa fase de Robinho tem que ser entendida. "Ele é uma criança ainda, que precisa do acompanhamento e até o último dia que estiver no Santos ele será acompanhado por mim e terá o meu apoio", avisou o treinador. Leão entende que alguma coisa tem que mudar na postura do jogador. "Ele vai continuar no dia-a-dia sendo o Robinho mágico, mas acho que temos de mudar os truques, criar algo novo e isso deve ser a simplicidade", explicou. Acompanhando sempre os passos do jovem atacante, o treinador tenta ajudá-lo nessa fase de mudanças. "Agora, ele tem que reiniciar a curva bem positiva, sem pressa, sem estresse, com o mesmo sorriso, a mesma alegria e a mesma liberdade." Consciência do problema é o que não falta a Robinho. Nesta segunda-feira, ele disse que não gosta de sair do jogo, mas fez uma ressalva. "Estava jogando mal e quem está mal tem que sair, respeitando sempre o profissional que está entrando", reconheceu. Uma das maiores estrelas do Santos, Robinho garante que não foi contaminado pelo estrelismo. "Essa fase não é boa, já melhorei, mas tenho que me aperfeiçoar ainda muito mais", admitiu o atacante. "Quando a marcação é muito forte, e ela tem sido muito forte, sempre sobra espaço para outros companheiros e o Elano e o Renato estão aproveitando bem isso". Para ele, o mais importante é que o time está vencendo sempre. "Tenho certeza que na hora da decisão estarei ajudando a equipe."