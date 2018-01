Má fase de Werley pode ser boa para Gustavo Henrique no Santos

Contratado para ser o substituto do capitão e ídolo da torcida, Edu Dracena, Werley ainda não mostrou a que veio no Santos. O jogador vem sofrendo fortes críticas e tem falhado com uma certa frequência. Quem tenta aproveitar a má fase do defensor é o jovem Gustavo Henrique, que será titular diante do Coritiba, neste sábado, porque Werley está suspenso.

Gustavo espera aproveitar o fato de ganhar mais uma oportunidade para se firmar de vez na equipe e se tornar titular. “Espero aproveitar da melhor forma possível as oportunidades que tiver. O Werley é um grande jogador e está treinando forte. Está triste com a situação e não só ele, mas outros atletas estão sendo criticados. Temos de absorver isso da melhor maneira possível”, disse o defensor, que formará a dupla de zaga ao lado de David Braz.

Apesar do claro interesse em se firmar na equipe, Gustavo Henrique deixa claro o apoio ao companheiro. “Ele tem cabeça boa e está querendo melhorar a cada treino”, disse o zagueiro, que espera ter uma sequência de jogos, após praticamente não jogar em 2014 por causa de uma lesão. “Estar jogando é sempre bom. O ritmo de jogo é tudo. Desde quando voltei da lesão, ainda não tive sequência. Vou tentar aproveitar da melhor maneira possível.”

Para facilitar a vida de Gustavo Henrique, o técnico Dorival Júnior parece ter “tirado” um concorrente da briga. O zagueiro Paulo Ricardo, outro que saiu das categorias de base do clube, está sendo utilizado pelo treinador mais como volante.