Má fase deixa Ponte com medo do rebaixamento

Os maus resultados seguidos dentro do Campeonato Brasileiro da Série B deixaram a Ponte Preta numa situação delicada na tabela de classificação. Com duas rodadas para o término da competição, o time campineiro se vê ainda ameaçado, mesmo com chances pequenas, de ser rebaixado para a Série C em 2008. "Infelizmente ainda temos que nos concentrar nestes jogos antes de pensar no próximo ano", lamentou o técnico Paulo Comelli, referindo-se à situação do time e à necessidade de vencer o Ceará, sábado à tarde, no Estádio Moisés Lucarelli, para entrar na última rodada sem a responsabilidade de pontuar diante do Remo, em Belém. As estatísticas dão a chance de 1% da Ponte ser rebaixada. No momento, ela tem 48 pontos e ocupa a 12.ª posição. O time também tem sofrido em seus jogos em casas. Justamente, a partir da entrada de Paulo Comelli no comando no lugar de Nelsinho Batista. Em seus jogos dentro do Majestoso, o técnico acumulou três derrotas e somou apenas três empates, fazendo com que a paciência da torcida ponte-pretana se esgotasse. Hoje, os jogadores são constantemente criticados e o atual técnico, que tem contrato verbal até o final de 2008, pode ser substituído ao final da atual temporada. Após o empate por 1 a 1 com o Avaí os jogadores ganharam folga nesta quarta-feira e devem voltar aos treinos quinta-feira cedo. O time pode sofrer novas mudanças. Esta certa a volta, depois de cumprir suspensão, de André no meio-campo. Resta saber quem vai sair e se o time será armado no esquema 3-5-2 ou 4-4-2.