Má fase dos astros não abala Parreira A cerca de 5 meses da estréia do Brasil na Copa do Mundo da Alemanha, contra a Croácia, quatro dos principais jogadores da seleção enfrentam problemas de natureza técnica e física. No Milan, o goleiro Dida tem cometido sucessivas falhas e o lateral-direito Cafu está no banco de reservas. Quanto a dupla do Real Madrid, o lateral-esquerdo Roberto Carlos passou a ser vaiado pelos torcedores e o atacante Ronaldo voltou a se contundir. Os problemas, a princípio, não incomodam o técnico da seleção, Carlos Alberto Parreira. Ele destacou que, sob este aspecto, existe tempo para uma recuperação antes do Mundial e, por isso, acredita na superação dos problemas pelos jogadores. Parreira ainda lembrou que o grupo de atletas com os quais trabalhou durante as Eliminatórias da Copa do Mundo mostrou seu valor e, por isso, não há o que temer. Para o treinador, o Brasil conta com grandes nomes capazes de, mesmo em um mau momento, ?fazer a diferença?. ?Tenho uma confiança enorme nesse grupo e isso foi demonstrado nas Eliminatórias. Tínhamos dúvidas se estes atletas estariam motivados a disputar a Eliminatória da maneira como foi jogada, em dois anos e meio?, contou Parreira. ?E eles provaram que estão motivados e querem. O grupo não deu dor-de-cabeça. E vale lembrar que grandes nomes pesam.? Mas, apesar do apoio de Parreira ao grupo atual da seleção, Dida, Cafu, Roberto Carlos e até Ronaldo precisam superar a má fase. Um diretor italiano do Milan, que pediu para não ser identificado, disse à Agência Estado que um dos principais responsáveis pela má campanha da equipe neste temporada é o goleiro titular do Brasil. No domingo, o atleta voltou a falhar durante a vitória sobre o Parma, por 4 a 3. Cafu também está em um momento de ostracismo. Aos 35 anos, o jogador está no banco de reservas do Milan e deixou de ser um dos principais trunfos da equipe italiana. Mas, com Parreira, o capitão da seleção tem lugar assegurado entre os titulares e a confiança para ser o responsável por liderar o time ao título de hexacampeão mundial. Na Espanha dois astros do ?dream team? brasileiro, Roberto Carlos e Ronaldo, também enfrentam dificuldades. Os torcedores têm vaiado constantemente o lateral-esquerdo do Brasil, que já teve o seu nome envolvido em uma suposta briga com os companheiros espanhóis Raúl, Helguera e Guti. No domingo, Roberto Carlos voltou a enfrentar as vaias, apesar de ser um dia festivo. O empate sem gols contra o Villareal, pelo Campeonato Espanhol, o transformou no jogador estrangeiro com mais partidas pelo Real Madrid. Em nove anos no clube, totalizou 330 partidas e ultrapassou o argentino Alfredo di Stéfano, atual presidente de honra do time. Por último, Ronaldo. O jogador, durante as férias, disse que seu presente de Natal seria não se contundir em 2006, mas não teve seu desejo atendido. Ficará três semanas sem poder atuar, por causa de uma contusão muscular na coxa direita, sofrida no domingo. O mesmo problema que havia tido em dezembro e o deixou duas semanas em recuperação. ?Evitar as lesões são as coisas que mais preocupam um jogador no ano de Copa do Mundo. Agora, quero me recuperar o quanto antes para ajudar, primeiro a minha equipe fazendo os gols que ela necessita, e, depois, a seleção?, disse Ronaldo, que, em seguida, falou sobre a possibilidade de ter atuado sem condições físicas. ?Não foi uma precipitação jogar contra o Villareal. Treinei bem e nada senti durante a semana. Estava tudo normal.?