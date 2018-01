Má fase encurta a folga no Flamengo A crise fez com que a diretoria do Flamengo obrigasse seus jogadores a treinarem nesta segunda-feira. A previsão inicial era a de que os atletas só se reapresentariam amanhã. Mas, como o time ainda não venceu uma partida este ano, apesar de ter contratado reforços caros como os meias Juninho Paulista e Leonardo, a folga foi encurtada. Depois de ser suspenso por indisciplina, pelo período 10 dias, o meia Petkovic foi reintegrado nesta segunda-feira ao elenco flamenguista. O jogador fez apenas exercícios físicos. Na quinta-feira, o Flamengo realiza sua segunda partida pela Copa Libertadores, contra o Universidad Católica, no Maracanã. Em sua estréia na competição, na semana passada, a equipe carioca foi derrotada pelo Once Caldas, por 1 a 0.