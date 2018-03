Má iluminação antecipa jogo do Marília A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atendeu a um pedido da diretoria do Marília e antecipou o horário do jogo contra o América-RN, neste sábado, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O duelo, que aconteceria às 19 horas, será realizado às 16 horas. O pedido para alteração do horário foi feito pelo próprio técnico do Marília, Paulo Comelli. O treinador considera fraca a iluminação do Estádio do clube, Bento de Abreu. O presidente José Roberto Mayo ainda tentará pedir à CBF que todos os jogos do Marília, em casa, sejam realizados aos domingos, às 16 horas. Para o jogo com o América-RN, Paulo Comelli espera contar com o zagueiro Andrei, o meia Alexandre Salles e o atacante Camanducaia, todos recuperando de contusão. O time que começa jogando deve ser definido até sexta-feira. O Marília está na sexta colocação, com 19 pontos, e briga para continuar entre os primeiros colocados. O time vem de um empate por 1 a 1 contra o Vila Nova, em Goiânia.