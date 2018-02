MAC já pensa no Brasileiro da Série B O Marília, na condição de caçula do Campeonato Paulista, está livre do rebaixamento e sua diretoria ainda comemora o fato assegurado após a vitória de 2 a 1, em casa, domingo, sobre o Paulista. Com sete pontos, o MAC apenas cumprirá tabelas nas próximas três rodadas do Rebolo do Paulista, se concentrando na formação do time para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. O presidente do clube, Beto Mayo, reconhece que o objetivo neste ano era de apenas "fazer bom papel". Ele só não esperava passar por verdadeiro "sufoco". Para Luiz Duarte, presidente da American Sports, empresa que administra o futebol do clube, "a torcida pode esperar por um time forte dentro do Brasileiro". A diretoria já conversa com a comissão técnica há duas semanas com o objetivo de buscar reforços. "As mudanças são normais em todos os clubes que acabam uma competição e entram noutra", justifica o técnico Paulo Comelli, que teve uma temporada positiva. Em apenas três jogos ele livrou o Marília do rebaixamento. Antes, porém, tinha classificado o União Barbarense entre os oito finalistas do Paulistão. O Marília volta a atuar pelo Rebolo do Paulista no final de semana, quando enfrenta o Botafogo, em Ribeirão Preto.