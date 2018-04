Macaé atropela no 1º tempo e vence o Oeste por 4 a 2 na Série B do Brasileiro

Ainda sem perder dentro de casa na temporada, o time carioca subiu provisoriamente para o terceiro lugar com seis pontos. Já o Oeste chegou à segunda derrota consecutiva e começa a ficar perto da zona de rebaixamento. Na rodada anterior perdeu para o Vitória por 2 a 1, em Osasco (SP).

O Macaé não tomou conhecimento do time paulista e aproveitou a desorganização defensiva do adversário para decidir o duelo ainda no primeiro tempo. Com menos de 20 minutos, os donos da casa venciam por 3 a 0. Logo no primeiro minuto, Henrique escapou pela direita e cruzou na cabeça de Aloísio, que só teve o trabalho de desviar para o gol de Paes.

Foi a quarta assistência do lateral do time carioca na Série B. Pelo mesmo setor, mas sem a participação de Henrique, Anselmo recebeu lançamento nas costas da marcação e finalizou na saída de Paes, aos 12 minutos, para ampliar.

Depois começou o show de Pipico no ataque. Aos 19 minutos, ele apareceu livre na segunda trave, após cobrança de escanteio, para completar para o fundo das redes. O atacante apareceu novamente para transformar o marcador em goleada. Ele antecipou a marcação depois de cruzamento pela esquerda e desviou com a parte interna do pé para o gol.

O Oeste foi obrigado a fazer uma modificação na defesa, ainda na primeira etapa, e ficou mais com a bola da metade final até o intervalo. Mesmo cercando a área do rival, o time paulista ameaçou o goleiro Ricardo Berna apenas duas vezes, ambas em finalizações de Júnior Negão.

A segunda etapa foi bem mais equilibrada. O Oeste seguiu com o controle do jogo, mas não conseguiu furar o bloqueio imposto pelo Macaé no campo de defesa. A alternativa foi tentar em finalizações de fora da área.

De tanto insistir, o Oeste descontou e conseguiu marcar duas vezes em apenas dois minutos. Primeiro, Wagninho entrou em diagonal e desviou de cabeça cruzamento de Júnior Negão para marcar, aos 28 minutos. No lance seguinte, a defesa do Oeste recuperou a bola e acionou o próprio Negão. Ele dominou e finalizou cruzado, sem chances para Berna. Os gols reanimaram a partida, mas o Macaé conseguiu se segurar e comemorar a vitória.

Os dois times voltam a campo apenas no próximo dia 30, um sábado. Enquanto o Oeste recebe o Mogi Mirim, no estádio José Liberatti, em Osasco, o Macaé visita o Luverdense, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT). Os dois jogos acontecerão às 21 horas.

FICHA TÉCNICA

MACAÉ 4 x 2 OESTE

MACAÉ - Ricardo Berna; Henrique (Dos Santos), Felipe Machado, Brinner e Diego Corrêa; Juninho, Gedeil (Alisson), Fernando Santos (Vitinho) e Aloísio; Pipico e Anselmo. Técnico: Marcelo Cabo.

OESTE - Paes; Wagninho, Elsinho, Ligger e Fernandinho (Paulo Henrique); Renato Xavier, Dionísio, Wangler (Betinho) e Roger Gaúcho; Mazinho (Val Baiano) e Júnior Negão. Técnico: Roberto Cavalo.

GOLS - Aloísio, a 1, Anselmo, aos 12, e Pipico aos 19 e aos 32 minutos do primeiro tempo; Wagninho, aos 27, e Júnior Negão, aos 29 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Emerson de Almeida Ferreira (MG).

CARTÕES AMARELOS - Dos Santos (Macaé); Wagninho e Renato Xavier (Oeste).

RENDA - R$ 11.000,00.

PÚBLICO - 800 pagantes (890 no total).

LOCAL - Estádio Cláudio Moacyr, em Macaé (RJ).