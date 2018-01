Macaé contrata técnico Josué Teixeira após perder Marcelo Cabo

Assim que recebeu a informação do próprio Marcelo Cabo de sua saída, o presidente Teodomiro Bittencourt Filho, o Mirinho, ligou para Josué Teixeira, oferecendo o retorno ao clube, desta vez para o Campeonato Brasileiro da Série B. De imediato, o técnico concordou com os termos salariais.

Ex-técnico de Fluminense e Avaí, Josué Teixeira assumiu o Macaé com a Série C já em andamento, no ano passado e levou o time ao título. Em 2015, ele trocou o clube pelo ABC antes do início da Série B e conquistou o Campeonato Potiguar. Demitido, acertou com o Cuiabá, da Série C.

Segundo o presidente do Macaé, o treinador comanda o Cuiabá nesta segunda-feira, contra o Vila Nova, na partida que fecha a décima rodada da Série C e na terça-feira já se apresenta ao novo time.

O Macaé está surpreendendo na Série B e ocupa a oitava colocação, com 24 pontos. O próximo compromisso será no sábado, às 16h30, contra o Atlético-GO, no Moacyrzão, em casa.