Macedo deixa Ponte e volta ao Grêmio O atacante Macedo deixou oficialmente a Ponte Preta nesta terça-feira. Seu contrato termina no próximo dia 31 de dezembro e tanto o clube como o jogador já demonstraram o desinteresse na renovação. Desse modo, ele irá se reapresentar ao Grêmio, dono do seu passe, no dia 3 de janeiro, mas não deve ficar no clube gaúcho. O mais provável é que Macedo seja negociado com algum time do Japão. "Meu empresário está vendo isso", explicou o atacante, que foi o vice-artilheiro da Ponte no Campeonato Brasileiro, com 10 gols, atrás apenas de Washington (fez 18). Assim como Macedo, outros três jogadores estão deixando a Ponte. Os goleiros Lauro e Alexandre Fávaro estão praticamente negociados com União Barbarense e Matonense, respectivamente. O meia Marco Aurélio, que pertence ao Flamengo, também não deve renovar contrato. O passe de Marco Aurélio vale U$ 1 milhão e ele está sendo pretendido pelo Etti Jundiaí. Outro problema para sua permanência na Ponte é o alto salário: cerca de R$ 35 mil. Por outro lado, o volante Roberto e o meia Dionísio renovaram seus contratos por mais dois anos. Os próximos da lista da Ponte são os zagueiros Ronaldão e Alex Oliveira. Além disso, a assessoria desmente que o clube esteja negociando o passe de Adrianinho com o Palmeiras e o de Mineiro com o Cruzeiro.