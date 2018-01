Macedo faz 2 e Rio Branco vence O Rio Branco conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Paulista, ao ganhar da Ponte Preta por 3 a 2, neste domingo à tarde, no estádio Décio Vitta, em Americana. O time soma agora quatro pontos em dois jogos, contra nenhum da equipe de Campinas, que perdeu seus dois jogos e está na lanterna do grupo 1. Com a estréia do atacante Macedo, que tem 34 anos e voltou ao time que o revelou depois de 13 anos, o Rio Branco entrou em campo no esquema 4-3-3. O curioso é que ele estreou justamente contra seu ex-time, a Ponte. Do outro lado, o técnico Abel Braga promoveu quatro mudanças em relação ao time da Ponte que perdeu na estréia para o Ituano. Mas manteve o esquema 4-4-2. Os dois rivais se respeitaram demais no primeiro tempo. A marcação prevaleceu e quem perdeu com isso foi o bom público presente ao estádio. Num jogo de poucas emoções, as melhores oportunidades saíram no final. Lucas perdeu, de cabeça, a chance de abrir o placar para a Ponte. O castigo veio a seguir, aos 44 minutos, quando Germano fez o cruzamento e Espíndola fez 1 a 0 para o Rio Branco. No segundo tempo, Abel Braga resolveu arriscar tudo e mudou o time. Tirou Piá e Hernani para as entradas de Luizinho Vieira e Fabrício Carvalho. Mas seus planos não funcionaram, porque o Rio Branco ampliou logo aos seis minutos, quando Ademir lançou Macedo, que fez 2 a 0. Na seqüência, o técnico Ademir Fonseca mudou o esquema do Rio Branco, com a entrada do meio-campista Émerson no lugar do atacante Espíndola. O time da casa também passou a atuar no 4-4-2. Mesmo assim, Macedo ainda fez outro, aos 21 minutos, depois de cruzamento de Émerson. No final, já no desespero, a Ponte conseguiu diminuir. Aos 38 minutos, o zagueiro Rodrigo, com um chute forte, fez o primeiro. Depois, aos 42, Elivélton marcou outro de falta. Mas foi só, e o Rio Branco saiu com a vitória. A segunda derrota consecutiva pode provocar a saída do técnico Abel braga da Ponte Preta. O próximo jogo será contra o Mogi Mirim, dia 9, em Campinas. O Rio Branco, no mesmo dia, vai até Santa Bárbara enfrentar o União Barbarense. Ficha técnica: Rio Branco: Gustavo; Germano (Wilton), Ilton, Tiago e Bill; Damon, Rafael e Igor; Macedo (Genilson), Ademir e Espíndola (Émerson). Técnico: Ademir Fonseca. Ponte Preta: Hiran; Daniel, Luiz Carlos, Rodrigo e Elivélton; Fabinho, Roberto, Piá (Luizinho Vieira) e Hernani (Fabrício Carvalho); Lucas (Sérgio Alves) e Jean. Técnico: Abel Braga. Gols: Espíndola, aos 44 minutos do primeiro tempo; Macedo, aos 6 e aos 21, Rodrigo, aos 38, e Elivélton, aos 42 do segundo. Árbitro: Romildo Correa. Cartão amarelo: Fabinho e Ademir. Renda e público: Não divulgados. Local: Estádio Décio Vitta, em Americana.