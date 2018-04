Macedo volta a treinar na Ponte A principal novidade dos treinamentos no estádio Moisés Lucarelli, nesta quinta-feira, foi a presença do atacante Macedo, que pode definir nos próximos dias a sua permanência na Ponte Preta para esta temporada. O jogador ainda tem esperança de pegar o atestado liberatório junto ao Grêmio, de Porto Alegre. Mas tanto a direção da Ponte como o atacante já manifestaram interesse em fechar um acordo. Existem ainda algumas divergências salariais que, segundo o vice-presidente Marco Antonio Eberlin, não "são tão grandes". Em vista disso, o próprio Macedo tomou a iniciativa de iniciar os treinamentos. Passou por avaliações físicas e médicas, não escondendo sua confiança. "Quero ficar na Ponte, mas ainda não cheguei num número que acho bom para mim", justificou o atacante, que não conseguiu ser negociado com o futebol japonês e rejeitou proposta do Juventude, de Caxias do Sul. O empréstimo do volante Mineiro para o Cruzeiro ainda não foi definida. A Ponte receberia o meia Paulo Isidoro e o meio-campo Cléber Monteiro, além de uma compensação financeira que está sendo discutida. O clube garante que não recebeu, por enquanto, uma proposta oficial pelo centroavante Washington. Por outro lado definiu o empréstimo do meio-campo Clodoaldo para o Mogi Mirim pelo período de 18 meses. Outra novidade é a presença de Sinval, atacante de 34 anos, treinando entre os profissionais. Ele recebeu autorização da diretoria para treinar, mas não significa que esteja contratado. Sinval foi revelado pelo próprio clube, mas em 1985 se transferiu para o Servett da Suíça, onde atuou por nove temporadas. Ele ainda espera atuar mais duas ou três temporadas no Brasil.