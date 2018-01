Maceió sediará a Copa dos Campeões A cidade de Maceió foi confirmada pelos organizadores da Copa dos Campeões para sediar pela segunda vez consecutiva o torneio promovido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A outra cidade sede deverá ser João Pessoa (PB). A Copa dos Campeões será realizada em junho deste ano, com início previsto para o dia 13. Os jogos acontecerão sempre nas quartas-feiras e nos sábados. A partida final está agendada para o dia 17 de julho, no Estádio Rei Pelé. Oito equipes irão disputar a segunda edição da Copa dos Campeões. Já estão confirmadas as equipes do São Paulo, campeão do Torneio Rio/São Paulo; o Cruzeiro, vencedor da Copa Sul/Minas; e Coritiba, vice-campeão desta mesma competição. "Faltam apenas definir os vencedores dos campeonatos carioca e paulista e o campeão da Copa do Nordeste", informou Alberto Belotti, presidente da Sport Promotion, empresa contratada pela CBF para realizar o torneio. Esta semana Belotti esteve reunido em Maceió com a prefeita Kátia Born (PSB) para acertar detalhes da competição. Segundo ele, a Copa dos Campeões será transmitida para 42 países, através da Rede Globo de Televisão. "Maceió foi escolhida para sediar o torneio pelas excelentes condições do gramado do Estádio Rei Pelé e pelo apoio da prefeitura à competição, além da cidade ter um povo acolhedor", justificou Belotti, acrescentando que foram solicitados apenas alguns ajustes no estádio.