Machucado, Edmundo está fora do clássico com o Corinthians

O atacante Edmundo, do Palmeiras, está fora do clássico de sábado contra o Corinthians, no Morumbi. O jogador sofreu uma forte pancada no tornozelo esquerdo durante a partida contra o Atlético-PR no Palestra Itália. Ele nem viaja nesta quarta-feira para Jarinu, onde o time alviverde ficará concentrado para o clássico. Segundo o médico Rubens Sampaio, a lesão deve afastar Edmundo de pelo menos três jogos. Ele ficaria fora também das partidas contra América-RN (dia 3) e Náutico (8). A lesão de Edmundo vem em péssimo momento para Caio Júnior, que já não contava com outros quatro atacantes machucados (William, Alex Afonso, Osmar e Alemão), um que fugiu (Florentín) e mais o meia Valdivia, que está disputando a Copa América pelo Chile. Para completar, o meia Michael deve mesmo ser negociado com o futebol europeu. O Dínamo de Kiev, da Ucrânia, é um dos candidatos. "Fico chateado por perder o Michael, mas feliz ao mesmo tempo por ter ajudado na evolução dele como jogador", comentou Caio Júnior. Há ainda a possibilidade de o técnico perder Max, jogador envolvido num imbróglio jurídico entre o América-RN e o Corinthians-AL - seus ex-clubes. Além disso, Marquinho está sendo vendido para o futebol árabe. "Com todos esses desfalques, me restaram apenas o Cristiano e o Luís como opções de ataque", lamentou o treinador. "Devo usar jogadores do time B. Não tenho medo de usá-los." Bruno Farias, Bruno César e Rick são os candidatos. Dúvida no esquema Há ainda a dúvida entre o esquema a ser utilizado: 4-4-2 ou 3-5-2. Este último deve ser o escolhido, com Dininho voltando de lesão no lugar de Edmílson. O Palmeiras para o clássico seria, portanto: Diego Cavalieri, Nen, Gustavo e Dininho; Paulo Sérgio, Pierre, Wendel (Caio), Martinez e Valmir; Caio (Luís) e Max. No banco ficariam Cristiano e a garotada do time B.