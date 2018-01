Machucado, Edmundo não pega Corinthians O atacante Edmundo, do Vasco, está fora do futebol por pelo menos um mês, por causa de uma contusão no joelho esquerdo. A previsão era a de que o jogador sofresse uma artroscopia no local, nesta terça-feira à noite, na Associação de Brasileira Beneficente de Reabilitação, no Jardim Botânico, zona sul. O problema de Edmundo, de 32 anos, aconteceu durante o treino desta terça-feira pela manhã. Na ocasião, o jogador sentiu uma dor no joelho e, em seguida, não conseguiu mais realizar qualquer tipo de movimento. Diante do quadro, o médico do Vasco, Alexandre Campello, optou por realizar uma artroscopia. "Na segunda-feira, ele nos relatou ter sentido uma dor no joelho. Uma ressonância magnética foi feita, mas ela não constatou nenhuma lesão no menisco. No entanto, existiam alterações degenerativas que poderiam provocar uma ruptura", explicou o médico do Vasco. "Nesta terça-feira, ao iniciar os treinamentos, voltou a sentir dores, fizemos novo exame e aí sim foi constatada uma ruptura do menisco. Mas, nada grave." Com a contusão, Edmundo não poderá estrear mais pelo Vasco, contra o Corinthians, no dia 16. A previsão do médico do time é a de que a volta do "animal" acontecerá em três semanas, mas a falta de condições físicas do atleta deve prolongar este prazo.