Machucado, Gilberto vai à seleção O diagnóstico negativo sobre o meia Gilberto, do São Caetano, foi confirmado no final da tarde desta sexta-feira. O médico Paulo Forte, após exames detalhados, constatou uma lesão no joelho esquerdo. Apesar da lesão, o jogador se apresenta normalmente à seleção brasileira, nesta segunda-feira, iniciando os preparativos para a Copa América. O médico já comunicou o departamento médico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o jogador fará o tratamento junto com José Luis Runco, médico da seleção. "Ele se apresenta normalmente e fará o tratamento na seleção. Lá é que irão decidir se o jogador terá condições ou não de disputar a Copa América", disse Paulo Forte. De acordo com os exames realizados, Gilberto teve um trauma no joelho esquerdo, causando um comprometimento no ligamento colateral medial. A previsão para que o jogador volte a treinar é de dez dias. "É difícil fazer uma avaliação de quanto tempo ele ficará longe dos gramados. Para a cicatrização, deve demorar uns dez dias. Se o Parreira quiser ele já para treinar no início da semana que vem, fica complicado. Ele tem uma lesão que deve ser avaliada dia a dia." Gilberto foi atingido, ocasionalmente, no treinamento tático da última terça-feira quando o lateral Triguinho caiu sobre o companheiro. Em princípio, não houve preocupação. Mas depois a lesão não apresentou melhora e Gilberto acabou vetado para o jogo diante do Juventude, quinta-feira, no ABC. A partir de agora, Gilberto fará trabalhos especiais ao lado do meia Marcinho, afastado do time há 55 dias depois de sofrer uma fratura num jogo da Taça Libertadores da América. Outro que continua se recuperando é o zagueiro Gustavo, que sofreu um trauma numa das vértebras. Diante do imprevisto, a diretoria cogita a possibilidade de contratar outro meio campista, porque além dos dois jogadores machucados, recentemente, liberou outros dois jogadores: o volante Fábio Santos foi para Portugal e o meia Fábio Baiano acabou liberado para o Corinthians.