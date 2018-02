Machucado, goleiro Helton deixa seleção; Cássio é chamado Os problemas na seleção brasileira não param. Nesta quarta-feira, o técnico Dunga foi obrigado a cortar mais um jogador para os amistosos contra o Chile, no próximo sábado, e Gana, no dia 27. O goleiro Helton, que pertence ao Porto, foi desconvocado por causa de uma lesão na coxa esquerda. Para o seu lugar, o treinador chamou o jovem Cássio, de 19 anos, do Grêmio. "Infelizmente a oportunidade para Cássio [campeão do Sul-Americano sub-20]surgiu devido a uma contusão", explicou Dunga. "Mas sua convocação faz parte do planejamento traçado pela comissão técnica para observar jogadores que possam ser aproveitados na Olimpíada de Pequim", complementou o treinador. Antes de Helton, Dunga já havia desconvocado o atacante Rafael Sobis e os zagueiros Luisão e Alex, todos por contusão. Foram convocados para suprir essas ausências Ricardo Oliveira, Naldo e Edu Dracena, respectivamente. Até o momento, Dunga já realizou sete partidas no comando da seleção. Foram cinco vitórias, um empate e uma derrota - para Portugal, de Felipão, no último mês de outubro. Os dois amistosos do Brasil serão disputados na Suécia e o grupo de jogadores embarcou na noite desta quarta. No Rio, embarcaram Jorginho e a comissão técnica. Já em São Paulo, embarcaram o técnico Dunga, o fisioterapeuta Luiz Alberto Rosan e os jogadores Robinho e Cássio. Os outros jogadores se apresentam até sábado. A chegada em Frankfurt está prevista para as 14 horas (local) desta quinta-feira. De Frankfurt, a delegação segue em vôo fretado para Gotemburgo, onde chegará ás 18h20 (local). Texto atualizado às 23h23 para acréscimo de informações