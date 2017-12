Machucado, Ibrahimovic não jogará contra a Inglaterra O atacante Zlatan Ibrahimovic será o desfalque da Suécia para a partida contra a Inglaterra, na próxima terça-feira, em Colônia, na última rodada do Grupo B da Copa do Mundo. De acordo com o médico da seleção sueca, Magnus Forssblad, o jogador sente dores na coxa esquerda e, por isso, a comissão técnica achou melhor deixá-lo de fora do confronto contra os ingleses. A previsão dos médicos é de que Ibrahimovic esteja liberado para jogar nas oitavas-de-final, caso a Suécia consiga a classificação. "Trabalhamos com o objetivo de deixá-lo preparado para as oitavas. Não há certeza se ele realmente poderá jogar, mas somos muito otimistas", disse Forssblad, ressaltando também que o atacante não corre o risco de ser cortado da delegação na Alemanha. O jogador, que atua na Juventus de Turim, começou a se queixar das dores na coxa esquerda durante o primeiro tempo da partida contra o Paraguai, na quinta-feira. Substituído no intervalo, Ibrahimovic não fez nenhum exercício físico nos últimos dias e será submetido a um tratamento com raios laser e ultra-som para fortalecer a musculatura da perna esquerda. Com quatro pontos em dois jogos, a Suécia precisa apenas de um empate contra a Inglaterra para se classificar às oitavas. Caso vença os ingleses, terminará a primeira fase na liderança do Grupo B.