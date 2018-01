Machucado, Rivaldo desfalca Barcelona Rivaldo deixou o Monumental de Nuñez, na quarta-feira, reclamando muito do jogo violento dos argentinos e arriscou a dizer que dificilmente teria condições de atuar pelo Barcelona, no domingo. Estava certo. O clube catalão informou nesta sexta-feira que o meia sofreu uma leve entorse no joelho esquerdo e vai desfalcar o time na partida contra o Rayo Vallecano, em jogo válido pelo Campeonato Espanhol. Os primeiros exames aos quais o meia brasileiro foi submetido revelaram uma ?possível? torção no ligamento lateral externo do joelho. O Barcelona afirmou que vai continuar a bateria de exames para determinar com maior precisão a gravidade da contusão.