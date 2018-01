Madri: explode segundo carro-bomba Dois carros-bomba explodiram em Madri nesta quarta-feira num intervalo de menos de uma hora, nas proximidade do estádio Santiago Bernabeu, onde logo mais às 15h30 (de Brasília), Real Madrid e Barcelona se enfrentam no jogo da volta das semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Segundo as autoridades espanholas, a primeira explosão ocorreu pouco antes do meio-dia (horário brasileiro) próxima à Torre Europa - um complexo empresarial localizado ao lado do estádio. A segunda explosão aconteceu cerca de meia hora depois, próxima a estação de trem na Rua dos Embaixadores, também na região do Santiago Bernabeu. Pelo menos 10 carros ficaram danificados e sete pessoas teriam se ferido sem gravidade. Por enquanto, nenhum grupo terrorista assumiu a autoria dos atentados, mas o governo espanhol suspeita que tenha partido do ETA - o grupo separatista basco. Representantes da UEFA - a União Européia de Futebol - devem se reunir dentro de mais algumas horas para analisar a possbilidade de suspender a partida.A diretoria do Real Madrid, no entanto, garante que o jogo vai acontecer.