Madson admite que Vasco 'está pecando um pouco' nos últimos jogos O Vasco continua na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, mas ninguém no clube nega que o rendimento na competição caiu nas últimas rodadas. São somente duas vitórias nas últimas cinco partidas e mesmo quando o resultado vem, como diante do Bragantino no último sábado, a atuação não tem convencido. É justamente esta sequência que o time carioca espera encerrar diante do Criciúma, neste sábado, em São Januário.