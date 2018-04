Madson cobra postura vencedora do Santos Apesar da derrota do Santos para o Goiás por 2 a 1 no Serra Dourada, o meia Madson pediu para o time manter o foco na luta pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, o clube enfrentará o Internacional na Vila Belmiro, em jogo atrasado do primeiro turno. Se ganhar, o Santos chegará aos 31 pontos e ficará perto do Avaí, quarto colocado com 34.