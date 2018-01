Madson exibe ansiedade para jogar primeira Libertadores pelo Vasco

O lateral-direito Madson é um dos jogadores do há mais tempo no elenco do Vasco. Prestes a começar a sua quarta temporada pelo time, ele agora terá a sua primeira oportunidade de disputar a Copa Libertadores pelo time e destaca que este será um ano especial. Mas também não abre mão da briga pelo título do Campeonato Carioca, torneio que venceu em 2015 e 2016 pelo clube.

"Em 2015, quando cheguei, o Vasco vivia um período sem ganhar o Carioca. Cheguei e pude conquistar esse título, que foi muito importante. Logo em seguida, em 2016, buscamos o bicampeonato e conquistamos. Esse ano de 2018 promete. O professor Zé Ricardo certamente vai montar uma estratégia muito boa para podermos conquistar o Estadual e avançar na Libertadores. Tenho certeza que todos aqui estão bastante focados para conquistar os nossos objetivos", afirmou.

A temporada 2017 foi a que Madson entrou menos vezes em campo pelo Vasco - 20 jogos. Ainda assim, ele consegue fazer um balanço positivo do seu ano, especialmente pela conquista da vaga na Libertadores de 2018, mas também por ter encerrado a temporada como titular com o técnico Zé Ricardo, a quem o lateral-direito fez muitos elogios.

"Ano passado eu pude terminar em alta, uma temporada que não começou tão boa para mim. Fiquei um tempo sem jogar, mas quando entrei soube aproveitar a oportunidade. Entrei no momento certo, a equipe teve a arrancada no momento certo e eu fico feliz de ter conseguido contribuir com a classificação para a Libertadores. Agora tenho mais essa chance de começar 2018 no Vasco da Gama, minha quarta temporada no clube. Vou dar o meu melhor ao lado dos meus companheiros para fazer um grande ano", disse.

O primeiro compromisso oficial do Vasco em 2018 será em 18 de janeiro, quando o time vai encarar o Bangu, em São Januário, pelo Campeonato Carioca. Na Libertadores, a estreia será no dia 31, diante do Universidad de Concepción, no Chile.