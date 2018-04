Madson pede para o Santos pensar em ser um time ganhador

Apesar da derrota do Santos para o Goiás por 2 a 1 no Serra Dourada, o meia Madson pediu para o time manter o foco na luta pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o clube enfrentará o Internacional na Vila Belmiro, em jogo atrasado do primeiro turno.

Se ganhar, o Santos chegará aos 31 pontos e ficará perto do Avaí, quarto colocado com 34.

"Nós temos de pensar em ser ganhador, em atuar como ganhador", afirma Madson. "Esse também é o pensamento do Luxemburgo. Tenho certeza de que o Santos crescerá na tabela nesse segundo turno. Temos de ter a cabeça no lugar porque ainda falta muito."

O técnico Vanderlei Luxemburgo também quer essa postura nos próximos jogos. Além do Inter, o Santos pega Fluminense, Santo André e Botafogo, em casa, e o Corinthians, fora.

"Temos quatro jogos em casa e um fora", analisa Luxemburgo. "Precisamos de uma boa sequencia nessas partidas, pois cresceremos na tabela. A derrota para o Goiás foi normal, porque eles brigarão pelo título, assim como Palmeiras, São Paulo e Avaí. E nós temos de nos aproximar."